Conseil Supérieur de la Magistrature : Juge Dème conteste l’annulation des dernières décisions par Diomaye Faye

C’est l’une des premières décisions du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui annule toutes les décisions prises lors de la dernière réunion du Conseil des ministres présidée par Macky Sall, le 29 mars dernier. Ce qui fait sortir l’ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, le Juge Ibrahima Hamidou Dème de son mutisme, selon L’Observateur.



« J’affirmais notamment qu’il serait étonnant qu’un Président fraîchement élu pour rétablir principalement l’Etat de droit et l’indépendance de la justice puisse lui-même porter atteinte dès ses premiers actes. Car il était constant qu’il n’a avait ni réunion du Conseil Supérieur ni même une consultation à domicile », a soutenu le juge. Et d’ajouter : « ces décrets (d’abrogation) violent manifestement les principes constitutionnels de l’indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs ».



Citant l’article 90 de la Constitution et l’article 4 de la loi organique portant statut des magistrats, Juge Dème renchérit : « aucune nomination régulière et légale de magistrat ne peut être faite ni retirée sans réunion préalable du Conseil supérieur de la magistrature ». M. Dème a demandé au Président Bassirou Diomaye Faye de procéder « au retrait de ces décrets qui ont été probablement pris dans la précipitation ».