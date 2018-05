Suivez en DIRECT le 25e jour du procès de l'Imam Ndao et Cie

10 heures 24 : Suite de la plaidoirie de Me Seyni Ndiongue de l'accusé Cheikh Ibrahima Ba alias ‘’Abu Khaled’’

‘’ M. le président voilà un dossier qu’il faut manipuler avec rigueur et sérénité. Parce qu’il peut se révéler dangereux’’

Cheikh Ibrahima Ba a connu Moussa Mbaye. Et, ce dernier était son maître coranique. C’est par la suite que ce dernier lui a recommandé d’aller au Nigéria pour approfondir ses connaissances dans sa religion. M. le président, est-ce que je vous renvoie à l’article 279-1. Lors de son réquisitoire M. le président, le procureur avait dit que l’essentiel des accusés qui sont allés au Nigéria ont participé au combat de Boko-Haram. M. le président, je défie quiconque sur les allégations du parquet pour dire que l’accusation est fausse. Il n’y a aucun acte matériel que mon client a posé pour assassiner des personnes ou à porter atteinte à la liberté des personnes. M. le président voilà un dossier qu’il faut manipuler avec rigueur et sérénité. Parce qu’il peut se révéler dangereux.

10 heures 01 : Fin de la projection...Me Seyni Ndiongue fait sa plaidoirie orale

Le concept terrorisme a longtemps existé, notamment en Europe. Ceci étant dit, je suis mal à l’aise M. le président, parce que si ces monsieurs sont là, c'est parce qu’ont dit qu’ils ont violé la loi et un acte poussant à violer la loi a été posé. Alors que dans ce dossier, il n’y a aucun acte posé par ces personnes.

Le tort que le parquet a commis est d’avoir violer la loi. Sur la base de l’article du règlement de l’Uemoa, qui avait dit que tant le code de procédure pénal du Sénégal n’a pas été modifié, le Sénégal ne pouvait pas juger Hussein Habré. Parce que Habré avait commis des actes à l’extérieur du pays. Et les dispositions de notre présent code ne pas permet au Sénégal de statuer également pour ce dossier parce que les actes poursuivis ont été commis en dehors du Sénégal. Ainsi, M. le président je vous demande de relaxer purement et simplement mon client Cheikh Ibrahima Ba selon les dispositions de l’article 164 du code de procédure pénal.



09 heures 44 : Reprise d’audience avec Me Seyni Ndiongue qui va continuer sa plaidoirie avec une projection vidéo de 10 minutes

Le président de la chambre Samba Kane a tenu à signaler avant le début de l’audience qu’il va permettre à Me Seyni Ndiongue de poursuivre sa plaidoirie avant de donner la parole aux avocats d’Imam Alioune Ndao.

Me Seyni Ndiongue avocat de Cheikh Ibrahima Ba fait continue sa plaidoirie en projetant une vidéo de plus de 10 minutes. Dans cette vidéo il y a des acteurs et des analystes qui expliquent les agissements de Boko-Haram. Dans la vidéo les analystes appellent à la conscience morale pour ne pas tomber dans le piège des Américains, qui sont seulement intéressés par les ressources africaines.



09 heures 31 : La salle est à moitié pleine. Les avocats de la défense sont déjà là. Ils n’attendent que le maître des poursuites. Les accusés sont déjà dans le ‘’box’’. Cependant, il faut retenir que le président de la Chambre et ses assesseurs ne sont pas encore sur place. C'est le dispositif sécuritaire habituel. Au moins 12 gendarmes sont réparties dans la salle 4 du palais de justice de Dakar. Ces derniers occupent chaque coin de la salle.