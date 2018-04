Suivez en DIRECT le 3e jour du procès de l'imam Alioune Ndao

L'Imam Alioune Ndao a été sérieusement enfoncé mardi lors de la comparution de ses co-accusés Mamadou Ndiaye et Ibrahima Diallo. Ce dernier qui avoue avoir rencontré le chef de Boko Haram Abubakr Sheku et reçu de lui 15 millions Fcfa, affirme également avoir donné 8 millions de cet argent issu du terrorisme à l'imam Ndao. Ne ratez rien de la suite de la comparution devant la barre de la Chambre criminelle de Ibrahima Diallo en cliquant et en actualisant...