Suivez en DIRECT les plaidoiries de la défense au procès Imam Ndao et Cie

09h 41: Me Mame Gningue, avocat Ibrahima Hanne "On reproche à mon client d'avoir connu Imam Ndao"

« Monsieur le Président le parquet à fait son travail. Nous plaidons ce matin par acquittement de conscience. Dans ce dossier ce qui a le plus étonné, il y a aucun fait qui accuse Ibrahima Hanne. En aucun moment, on a prononcé le nom de Ibrahima Hanne pour ces accusations graves d'association de malfaiteurs. On lui reproche d’avoir connu Imam Ndao. C’est un crime de connaître imam Ndao ? Pour ce qui concerne l’association de malfaiteurs, il y a eu un avant et un après. Relative a Ibrahima Hanne, il n’y pas infraction d'association de malfaiteurs, actes terroristes. L’acte terroriste n’existe pas. On les suppose, on les appréhende. Ibrahima Hanne, on ne peut pas lui reprochert des rapprochements. Qu'est-ce qui reste dans ce dossier. Il y a eu des éclaircis. Il n’a jamais prononcé des menaces. Je ne vois pas ce qu’on lui reproche.