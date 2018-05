Suivez en Direct la Conférence de presse de Zidane

13h40: ZIZOU QUITTE LA SALLE SOUS LES APPLAUDISSEMENTS. Tout le monde est abattu dans l'assistance. Et je vous raconte pas l'état des supporters madrilènes.

13h38: Son départ a-t-il un lien avec le départ probable de Cristiano? «pas du tout» clarifie ZIzou

13h36: «Je suis un gagnant. Si j'ai la sensation que je ne vais pas pouvoir gagner, c'est qui'l faut partir. Je ne vais pas te dire ce qu'il faut changer. C'est à moi de partir»

13h31: Entre les lignes, on sent que Zizou sent qu'il est arrivé au bout de ce qu'i peut faire avec cette équipe. Quand il dit que son meilleur souvenir c'est d'avoir remporté le championnat, ça veut dire qu'il sait que les C1 ont parfois caché un quotidien plus compliqué.



13h30: «Mon meilleur souvenir? C'est d'avoir gagné le championnat». Le pire? C'est d'avoir perdu le match retour contre Leganes. Là je suis resté...je ne dirai pas le nom»



13h28: Zidane évoque une fatigue mentale et physique qui l'a gagné progressivement cette saison. IL évoque aussi le fait de terminer sur une bonne note. on sent qu'il a été marqué par les critiques en cours de saison

«A un moment donné, il y a une étape, on vit ce moment pleinement, mais il faut savoir s'arrêter, se dire que ce que je veux pour le bien de ce club c'est qu'il continue à gagner, et je pense sincèrement que ce sera pas avec moi. Encore une fois, j'oublie pas les moments difficiles; Si c'est pour vivre une autre saison avec de smoments où à la fin ça se passe pas bien, je veux pas ça. Ce club je l'ai dans mon coeur, je veux que cette étape se termine bien»



13h26: GROSSE INFO DONC >> Zizou ne part pour entraîner une autre équipe (au moins la saison prochaine)



13h24: Perez refuse de parler du successeur de Zizou, qui lui-même tord le cou à l'idée d'une fin de cycle pour toute l'équipe. Les journalistes lui demandent comment les joueurs ont réagi à ce départ?

«Je n'entraînerai pas une autre équipe. je ne cherche pas d'autre équipe. J'ai envoyé un message à toute l'équipe. J'ai parlé à Sergio ramos pour lui dire ce qui allait se passer. Il le sait, on a joué ensemble, il a respecté ma décision"



13h22: Pourquoi ZZ pense-t-il que sa méthode est déjà dépassée et qu'il ne peut plus gagner avec le Real?

«Après trois ans, c'est ma décision. Je peux me tromper, les gens peuvent penser autre chose, mais je vois que c'est le moment. Si je ne vois pas clairement qu'on va continuer à gagner, arrive le moment où il faut mieux changer pour ne pas faire une bêtise»



13h20: Autre question sur le moment où Zidane a pris cette décision?



«Il y a des moments complqiués dans une saison où je me suis demandé si j'étais la bonne personne à ce poste. je n'ai pas oublié les moments difficiles avant de gagner la C1. Ca m'a fait réfléchir; Je crois que c'est le moment. Les joueurs ont besion d'un changement. Mais je veux les remercier parce qu'à la fin ce sont eux qui ont gagné ces titres; On les pousse en permanence, et je ne peux rien demander de plus à mes joueurs»



13h17: première question d'un journaliste aussi choqué que nous sur les raisons de son départ

«Cette décision pour vous est surprenante mais pas pour moi. Je crois que les joueurs ont besion de changement. Je crois que c'est la décision adéquat. Je ne peux que remercier les supporters. J'ai un lien spécial avec ces supporters, je ne peux que les remercier une nouvelle fois. il y a eu des moments compliqués cette saison, il y a eu des sifflets, ça fait partie du club, c'est normal. je pense que les supporters ont besion de cette pression des supporters

13h15: Perez au bout du rouleau



«J'aurais aimé le cinvaincre de rester mais on sait que quand Zizou a pris une décision...je souveins quand je suis allé le voir che zlui pour le propsoer d'entrâiner le Real, il m'a dit oui sans hésiter. Je le rmeerci pour tout ce qu'il a fait pour le Rela ces dernières années. Son comportement a été exemplaire; j'ai envie de lui dire «à bientôt» parce que je suis spur qu'il reviendra. Mais s'il a besion de repos, il en a le droit.»



13h13: ZIZOU S'EN VA

"C'est le moment pour tout le monde, pour moi, pour le club, c'est un moment important, il fallait que je parte pour tout le monde. Cette équipe doit continuer à gagner et elle a besiond 'un changement pour continuer à gagner. L'équipe a besion d'un autre discours, d'une autre méthode de travial, c'est pour ça que je m'ne vais. J'aime beaucoup ce club, j'aime beaucoup le président, je le remerciera toute ma vie pour ça"



13h12: Florentino avec lui. Le président madrilène prend la parole >> "Il est venu me voir hier pour me confier une décision inattendue"



