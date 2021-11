Suivez en direct la 8e conférence ministérielle du forum sur la coopération sino-africaine

La 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine se tient actuellement à Dakar. Deux jours de sommet où il est question de vaccins et de lutte contre la pandémie de Covid-19, mais aussi et surtout d'économie dans le cadre du projet chinois « Belt and Road Initiative », que viennent de rejoindre l'Érythrée et la Guinée-Bissau . Suivez en direct !!!

Fana CiSSE

