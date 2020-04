Suivez le Point #Covid_19 de ce samedi 4 avril 2020....12 nouveaux cas positifs et 6 malades guéris

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal à ce jour de samedi 4 avril 2020. Sur 177 tests effectués, 12 sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas importé, de 10 cas contacts suivis et d'un cas issu de la transmission communaitaire.



Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr informe également que 6 malades qui étaient sous traitements ont été testés négatifs deux fois successives et donc déclarés guéris par le corps médical.



A ce jour le Sénégal compte 144 malades sous traitement...