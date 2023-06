Supeco Golf Sud complètement saccagé par des manifestants

Remake à Golf. L’agence Supeco qui trouve à Golf Sud a été saccagée ce vendredi vers 19 heures par des jeunes manifestants. Ces derniers se ravitaillent librement et gratuitement en l’absence de force de l’ordre. Ces manifestations sont nées de le condamnation jeudi 1er juin 2023, de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse.



A Golf Sud et aux Parcelles assainies, certains parents s’opposent à ce que leurs enfants partent se ravitailler. Ceux-là qui s’entêtent de partir voient leurs parents de refuser que les produits, surtout alimentaire, entrent dans leurs maisons, estimant que c’est « illégal ».



Ce magasin a été saccagé en mars 2021, lors de l'arrestation de Ousmane Sonko dans cette même affaire de viol présumé et de menace de mort.