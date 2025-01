Supercoupe d’Espagne : le Real Madrid s'impose contre Majorque et rejoint le FC Barcelone en finale

Le Real Madrid s’est imposé contre Majorque (3-0) ce jeudi 9 janvier et se qualifie pour la finale de la Supercoupe d’Espagne. Jude Bellingham a inscrit le premier but des Madrilènes (63’) puis un but contre son camp de Valjent (90+ 3’) sous la pression de Kylian Mbappé et un dernier but de Rodrygo (90+ 5’) qui ont offert la qualification en finale.



Le FC Barcelone a éliminé l’Atletic Bilbao, mercredi 8 janvier (2-0), en Arabie saoudite grâce à ses deux prodiges Gavi et Yamal.



Le Real Madrid affrontera le FC Barcelone pour un nouveau Clasico délocalisé en Arabie saoudite, dimanche 12 janvier (19 h00 GMT).