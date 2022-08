Supposée modification des chiffres de population sur son site : L'ANSD dément et parle de "manipulation de l'opinion"

Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux depuis le 4 août fait état de chiffres pris sur le site web de l'Agence nationale de statistique et de la démographie, à la suite des résultats provisoires issus des législatives du 31 juillet 2022.



Cette vidéo attribue notamment à I'ANSD des modifications sur les chiffres sur son site web ces dernières 24 heures.



L'ANSD dans un communiqué dément "catégoriquement cette fausse information" et "condamne de la manière la plus ferme cette manipulation de l'opinion". Ainsi, l'ANSD tient à apporter les précisions suivantes sur les données de population des localités.



" Les données de populations sont issues des recensements généraux de la population et de l'habitat (RGPH) réalisés tous les dix ans, conformément aux recommandations des Nations-Unies. Le dernier recensement en date remonte à décembre 2013. A partir des données de ce recensement, l'ANSD effectue des projections démographiques qui donnent les effectifs de population de toutes les localités du Sénégal (régions, départements et communes), en attendant la prochaine opération", a fait savoir l'ANSD.



L'Agence précise à cet effet que les projections démographiques " 2013-2025 avaient été élaborées et publiées sur le site web de l'ANSD depuis 2016. " Et que "les effectifs de population de la commune (chef-lieu de département) sont à différencier de celles du département qui comprend plusieurs communes."



Le document souligne également que le site web de l'ANSD (www.ansd.sn) " reste la source officielle des statistiques sur le Sénégal et non Wikipedia qui est une encyclopédie libre dont le contenu peut être modifié et amélioré par n'importe qui."