Supposée rencontre Macky et Diomaye à Paris : l'Apr dément et dénonce une "manipulation grotesque"

Le Secrétariat exécutif national (Sen) de l'Alliance pour la République s'est réuni hier, jeudi 28 août à Dakar. La réunion est marquée par de vives tensions entre l'opposition libérale et le pouvoir en place. A l'occasion l'ancien parti au pouvoir a formellement démenti la supposée rencontre entre l'ancien Président Macky Sall et l'actuel Président Bassirou Diomaye Faye, tous les deux à Paris.
Le SEN dénonce des « manipulations grotesques » et des « allégations mensongères » visant, selon lui, à tromper l’opinion publique. Il insiste : " aucune rencontre avec le Président Diomaye Faye n'est inscrite à l'agenda de Macky Sall". Soulignant que leur leader se trouve à Paris dans le cadre d'un agenda international fixé "depuis le début de l'année".
