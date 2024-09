Suppression du HCCT et du CESE : la coordination du parti Awalé à Louga soutient Diomaye

La coordination régionale de Louga du parti Awalé du ministre de l’enseignement supérieur, Dr Abdourahmane Diouf a marqué son approbation pour la suppression du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT). « Le parti Awalé exprime son soutien à la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales, des institutions budgétivores », ont exprimé les responsables locaux de cette formation à l’agence de presse sénégalaise.



Le parti Awalé à Louga par la voie d’Ahmadou Sow a réaffirmé son soutien et son engagement auprès du chef de l’Etat. « Nous saluons le rôle prépondérant du chef de l’État dans la bonne marche des institutions de la République », ont fait entendre les camarades de Dr Abdourahamne Diouf. Qui de plus, appellent les Sénégalais à soutenir le président de la République « dans la mise en œuvre de son projet de développement national et dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles et sociales ».