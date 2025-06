Centrafrique: au moins 29 morts au lycée Barthélémy Boganda de Bangui, le président Touadéra appelle à trois jours de deuil

Devant le portail principal du lycée Barthélémy Boganda, des bougies allumées sont étalées au sol. Enoch, l'un des candidats inconsolables, revient sur les lieux avec des rameaux. « On est là pour soutenir ceux qui ont perdu leur proche, et nos amis qui ont laissé leur vie. L'idéal, c'est de rester ensemble dans ce moment de malheur. »



Il ne comprend toujours pas pourquoi les agents de l'ENERCA ont fait le mauvais choix de réparer ce transformateur en plein pendant les examens. « On était en train de composer. Normalement, ils devaient attendre la fin des épreuves pour venir et réparer ce transformateur et faire ce travail sans risques. »



Les yeux remplis de larmes, Hervé jette son stylo et fait des gestes d'adieu à son camarade Mermoz. « Je suis là pour honorer sa mémoire. Il était mon voisin sur le table-banc. Il était tombé, piétiné à la tête au moment des bousculades. Je n'ai plus le courage de réviser mes leçons, ni de poursuivre cet examen. »



Toutes les entrées de l'établissement sont bloquées par les forces de l'ordre, il est impossible d'accéder au bâtiment. Gamien ne trouve pas les mots. « L'explosion était comme un tremblement de terre. Nous réclamons la prise en charge des blessés et des funérailles des personnes décédées. Nous pensons que toutes les personnes impliquées doivent avoir un accompagnement psychologique. C'est aussi important qu'une stèle soit créée à l'entrée du bâtiment avec le nom de toutes les victimes qu'on n'oubliera jamais. »



Trois jours de deuil national

Le président du centre d’examen a, lui aussi, succombé, selon les autorités, des suites du traumatisme. De nombreuses familles réclament désormais des garanties de sécurité avant toute reprise des épreuves.



Depuis Bruxelles, où il est en déplacement, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a décrété trois jours de deuil national. Il a adressé ses condoléances aux familles des victimes dans une vidéo publiée ce jeudi matin sur son compte Facebook.



En attendant la suite de l'enquête judiciaire qui déterminera les circonstances de ce drame et les responsabilités éventuelles, j’exhorte le peuple centrafricain à faire preuve de solidarité pour traverser dignement cette dure épreuve. Un deuil national de trois jours sera déclaré. Le gouvernement est instruit d’assister les familles des victimes et les blessés. La République centrafricaine reste aux côtés des parents de victimes en ce moment d'épreuve.



De son côté, l'opposition du BRDC a, pour sa part, dénoncé hier soir « l'irresponsabilité des autorités », voyant dans l'incident le « symptôme d'un État démissionnaire ».