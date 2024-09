Supression du Cese et du Hcct : la proposition du ministre Moussa Bala Fofana

Il a proposé de remplacer le Hcct par le Cndt. « La Commission nationale du dialogue des territoires (Cndt) dirigée d’abord par Djibo Leyti Kane, puis par Benoît Sambou avant d’être dissoute par le Président Diomaye pouvait jouer le même rôle que le Hcct », a-t-il estimé.

Pour Moussa Bala Fofana : « Il est plus pertinent de renforcer nos institutions comme l’Assemblée nationale, les municipalités et autres".



Autrement dit, M.Fofana a suggéré de "mettre en place les pôles territoires qui font remplacer le Hcct».

Moussa Bala Fofana, ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, a donné son avis sur la modification de la Constitution portant suppression du Haut conseil des collectivités territoriales ( Hcct) et du Conseil économique, social et environnement (Cese) rejetée samedi par la Commission des lois et qui passera en plénière le lundi 02 septembre. Pour l'invité du Jury du dimanche sur I-radio, de ce 01 septembre, ces institutions budgétivores ont pour objectif de « caser caser une clientèle politique».