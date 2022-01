Sur l'île Maurice, des pluies précoces provoquent les premières inondations

S’il n’existe pas à proprement dit de saison pluvieuse à Maurice, il est néanmoins d’usage que les Mauriciens se préparent à des périodes très arrosées en février et mars, avec des risques d’inondations sérieux comme celles de mars 2013, de triste mémoire.



Cet été la population a assisté à un triple événement inhabituel. Hiver prolongé jusqu’en septembre, puis le mois de novembre le plus aride jamais enregistré, et en ce moment un épisode pluvieux inattendu. Ce qui a obligé la station météo à émettre dès le 6 janvier des avis de fortes pluies.



Le phénomène précoce a généré des inondations et des chutes d’arbres. Les services d’urgences n’étaient pas préparés pour un tel scénario en début d’année, d’autant plus qu’il y a peine neuf mois, ils étaient sur les rotules pour les mêmes raisons.



Le dérèglement du temps met de nouvelles pressions sur les services d’urgence. Bien rodés pour intervenir en période cyclonique, ils doivent désormais se réadapter pour faire face à épisodes pluvieux potentiellement dévastateurs dans l’île.