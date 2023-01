Sûreté urbaine : "Niit Doff" placé en garde à vue

Mor Talla Guèye alias "Niit Doff" a été placé en position de garde à vue. "L'entretien avec ses conseils Moussa Sarr, Michel Mahécor Diouf et moi-même terminé, Nit Doff - à qui vient d'être notifiée la mesure de garde à vue le frappant - entame son interrogatoire", renseigne Me Cheikh Koureïssy Ba.



Selon lui, le rappeur et activiste est interrogé pour "appel à l'insurrection, outrage à magistrats, appel à la violence, appel à la désobéissance aux institutions, menaces de mort à l'encontre des autorités judiciaires, injures publiques.



Le rappeur a été interpellé ce matin à son domicile par les éléments de la Sûreté urbaine suite à son live de la semaine dernière".