Surveillance maritime : le Sénégal engagé dans la lutte contre la criminalité transfrontalière

L’Afrique de l’Ouest est depuis quelques années tributaires d’un intense trafic de drogues. L’affirmation est de l’Office des Nations Unie contre la Drogue et le Crime (ONUDC). Cette partie du continent est devenue le passage privilégié des trafiquants de drogue usant des bateaux de tous genres pour le transport de la drogue. Récemment, un commando composés de 5 marins Sénégalais a disparu en mer. C'était lors du contrôle d’un navire en provenance de l’Amérique du Sud.



« Je vous demande de garder le cap et de rester arrimés aux sillons lumineux balisés par vos anciens que je salue, car les défis sécuritaires en mer sont nombreux et complexes, a lancé Macky Sall au chef d’état-major de la Marine nationale, Abdou Sène, aux officiers, officiers mariniers, quartiers maitres et matelots. Poursuivant ses propos, Macky Sall s’est voulu être ferme avec les narcotrafiquants. « Nous ne baisserons pas pavillon face aux réseaux de la criminalité transfrontalière maritime, aux trafiquants illicites, et à tous ceux qui veulent faire de la mer un espace de non droit », a averti le chef de l’Etat.



Le chef d’état -major de la marine nationale Abdou Sène est revenu sur le péril de la surveillance des frontières maritimes. « M. le président de la République, servir en mer est toujours à haut risque, car au-delà de la complicité de la mission (…) nous sommes confrontés tout le temps à l’hostilité du milieu marin qui ne pardonne aucune erreur de notre part », a fait savoir l’officier supérieur de la marine monsieur Sène.