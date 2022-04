Suspension Sen TV et Zik FM : "437 salariés et collaborateurs envoyés en chômage technique" (Direction générale)

Suite à la suspension du signal de la Sen-Tv et de la Zik-Fm, la Direction générale du groupe Dmedia informe que les 437 salariés et collaborateurs sont envoyés en chômage technique. Cette pénible décision sera suspendue à la levée des sanctions illégales et sélectives prises par le Cnra", annonce le groupe de presse dans un communiqué.



Dmedia ajoute : "Comme à ses habitudes, avec la complicité du Conseil pour l'observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (Cored), ce machin, dont le président, Mamadou Thior est au service de Macky Sall, le Cored n’a jamais condamné les agissements et le traitement tendancieux de l'information et l'absence de l'opposition sénégalaise sur les plateaux de la télévision «publique» la Rts, décidés par son patron et directeur général Racine Talla, par ailleurs, maire de la commune de Wakhinane.



La direction de Dmedia ainsi que tout le personnel "manifestent tout leur soutien à M. le maire Ameth Aïdara, qui malgré sa brillante victoire devant le tout-puissant frère du Président, décide de continuer à exercer son métier. Vive la démocratie, les monstres sont toujours là".