Suspension de la délivrance des autorisations de circuler : le Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen Secondaire crie au scandale

Le Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen Secondaire (SAEMS) est monté au créneau pour dénoncer la suspension de la délivrance des autorités de circuler. Le chargé de communication du syndicat estime que c'est un scandale. Carn pense-t-il, le gouvernement bloque les enseignants. Tamsir Ba souligne que les autorités n’ont pas respecté leurs engagements.



« Nous avons vu le communiqué sorti, daté du 19 mai 2020, signé par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Dans lequel communiqué, il est dit, il informe enfin, que la délivrance des autorisations spéciales de circuler est suspendu à compter de ce mercredi 20 à partir de 21h jusqu'à nouvel ordre. Le Saems voudrait aujourd’hui, interpeller le gouvernement et en premier chef le président de la République. Car il faut dire que nous étions dans une dynamique d’organiser la rentrée pour les élèves en classe d’examen pour le 02 juin et que le personnel enseignant devrait retourner à son poste entre le 18 et le 28 », a indiqué Tamsir Ba.



M. Ba évoque son inquiétude et se demande si le gouvernement va respecter toutes les dispositions qu’il avait prises. « Dans de tels contextes, si le ministre de l’Intérieur fait sortir un communiqué pour véritablement aller en déphasage avec ce qui a été dit dans les réunions préparatoires, je pense que nous sommes dans une mesure de nous inquiéter pour dire est-ce que le gouvernement va respecter toutes les dispositions qu’il avait prise pour véritablement installer la quiétude au saint de l’espace scolaire », dit-il.



Toutefois, il invite dans l’urgence l’Etat à apporter des éclaircissements en ce qui concerne cette nouvelle mesure.