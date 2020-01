Symposium des cadres de Rewmi: Déthié Fall explique le silence d'Idrissa Seck

"Le président Idrissa Seck est présentement au Sénégal, à Dakar au point E, très préoccupé par les difficultés de nos compatriotes. Parce-que quand il disait le 3 février 2019, que les prix allaient augmenter, beaucoup de Sénégalais avaient cru, que ce ne sont que des paroles d'un candidat qui essaie de contraindre un adversaire politique. Mais tout ce qu'il avait dit vous le voyez aujourd'hui. Cela est lié à son expérience et à sa sagesse. Donc il ne s'est jamais tu sur les questions qui préoccupent le Sénégalais ", déclare le secrétaire général du parti de Rewmi Déthié Fall, pour mettre fin à la question redondante sur le pourquoi du mutisme de son leader.



Le numéro 2 du parti, qui présidait ce vendredi le Symposium des cadres de Rewmi d'expliquer également le retard de son parti à se pencher sur les questions telles que la hausse du prix de l'électricité ainsi la transition des États de l'Uemoa du FCFA vers l'Eco. Selon lui, cela est bien justifié.



"Naturellement, le passage du FCFA vers l'ECO est un aspect fondamental pour l'économie d'un pays, de la CEDEAO et des pays de la zone de l'Uemoa. Et pour des questions aussi sensibles et complexes, il y a lieu d'écouter tous les experts en la matière. Parce que ce n'est pas une question de souveraineté à régler. Mais que gagnent nos économies en faisant un transfert du CFA vers l'ECO, c'est la question fondamentale. Ce qui a été fait aujourd'hui rentre dans le cadre de processus de prise de position que Rewmi est en train d'explorer et dans les prochains jours, nous allons, avec des arguments à l'appui, vous dire notre position sur l'ECO", annonce t-il.



Déthié Fall de conclure : "nous avons entendu pas mal de Partis se prononcer spontanément sur cette question, mais Rewmi dans sa démarche, veut aller en profondeur avant d'engager le Sénégal et dans les prochains jours, nous allons officiellement donner notre position. Mais pour ce qui est de la hausse de l'électricité, nous estimons que le mensonge de l'État a été bien démontré par le Secrétaire général des cadres du Parti"