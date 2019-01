Syrie: les jihadistes chassent les rebelles pro-turcs à l’ouest d’Alep

De violents combats ont opposé ce mardi les jihadistes de Hayat Tahrir al-Cham au groupe islamiste Noureddine Zenki, une des principales composantes du Front de libération nationale allié de la Turquie, à l’ouest de la province d’Alep.



Des sources de l’opposition syrienne ont indiqué que l’ancienne branche d’al-Qaïda a occupé plusieurs localités autour de Darat Izza, un important fief rebelle.



Les combattants d’Abou Mohammed al-Joulani ont aussi avancé à l’intérieur de cette ville, où ils rencontrent une forte résistance. La progression s’est accélérée après la prise par les jihadistes de la chambre de commandement et d’opération de Noureddine Zendi, située sur la colline Barakat, surplombant Darat Izza, par l’ouest.



Des canons, des lance-roquettes multitubes et des chars sont utilisés dans ces combats qui menacent de s’étendre à la province voisine d’Idleb, contrôlée à 60% par les jihadistes. Les deux parties acheminent hommes et matériels vers les différents fronts.



Les jihadistes ont mis à profit le fait que les rebelles pro-turcs ont envoyé des centaines de combattants vers la ville de Manbij, face aux milices kurdes, pour lancer leur offensive. Celle-ci était prévisible à cause de la montée des tensions après l’assassinat ces trois derniers mois de dizaines de commandants et de combattants jihadistes à l’ouest d’Alep et à Idleb.