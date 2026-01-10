TDS : le SYNPAP dénonce des entraves syndicales et interpelle la direction sur le dossier EXCAF Telecom

Le Syndicat des professionnels de l'audiovisuel (SYNPAP) section Télédiffusion du Sénégal (TDS) dénonce avec fermeté « l'interdiction faite à certains représentants du personnel d'accéder à l'unique canal de communication dont dispose TDS pour communiquer avec les agents ». Une situation que le syndicat considère comme une « entrave manifeste à l'exercice de leur mandat ».



Dans un communiqué rendu public le 9 janvier, le Bureau du SYNPAP fustige avec la plus grande énergie la « théâtralisation de la cérémonie de vœux et présentation de la Feuille de route pour l'année 2026 », prévue en présentiel et « finalement tenue en ligne avec une minorité, dont les causes sont connues de tous ».



Pour le syndicat, cet « exercice devait être collégial, regroupant tous les travailleurs et les représentants du personnel », pour dresser un « bilan exhaustif de l'année 2025 sur la base des rapports des différentes directions ».



Par ailleurs, le SYNPAP déplore et interpelle la direction de TDS sur son différend avec le Groupe EXCAF TELECOM qui a obtenu gain de cause face à TDS S.A., selon un communiqué dudit groupe.



Le Syndicat des professionnels de l'audiovisuel exige que la direction générale de TDS S.A fasse une sortie publique pour « édifier les travailleurs et les Sénégalais sur l’affaire sérieuse qui l’oppose à EXCAF TELECOM » qui, selon lui, « peut porter préjudice à la société, qui fait déjà face à de nombreuses difficultés ».



Enfin, le SYNPAP appelle tous les travailleurs à rester très vigilants, mobilisés et unis pour sauver cette entreprise. Il annonce par ailleurs, qu’un plan d'action sera communiqué dans les prochains jours.

