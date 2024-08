TER : l’IGE auditera les chantiers en raison d’un surcoût de 55 % du budget initial

Les chantiers du Train Express Régional (TER) seront audités par l’Inspection Générale d'État (IGE). L'annonce a été faite par le directeur général de l’APIX, Bakary Séga Bathily, ce vendredi lors d'une visite à Sibikotane, dans la zone Ouest de Thiès. Selon lui, il y a « un surcoût de 55 % sur le budget initial de l'infrastructure ».



« Nous avons demandé à l’IGE de procéder à un audit du TER pour qu’on sache combien il a coûté à l’État du Sénégal et aux Sénégalais », a déclaré M. Bathily lors d’une visite des travaux de la voie ferroviaire entre Diass et Diamniadio (Ouest).



« En faisant l’évaluation de ce projet, on constate qu’on est passé d’un budget initial de 568 milliards de francs CFA à 788 milliards, soit un surcoût de 55 % du budget initial. Ça pose problème », a-t-il souligné.



Bakary Séga Bathily a par la suite corrigé le montant du surcoût, précisant qu’il s’agit de 883 milliards de francs CFA au lieu des 788 milliards initialement annoncés. « Je me suis trompé en parlant de 788 milliards au lieu de 883 milliards de francs CFA. Les 788 milliards représentent 39 % du surcoût sans les réclamations. Avec les réclamations, nous en sommes à 883 milliards, soit un surcoût de 55 % du budget initialement prévu pour construire le TER », a-t-il précisé dans une note transmise à l’Agence de Presse Sénégalaise (APS) par la direction de la communication de l’APIX.



D’après la même source, les réclamations mentionnées par M. Bathily proviennent des entreprises chargées de la construction du chemin de fer.