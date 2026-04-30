Obsèques de Sadio Camara : Assimi Goïta lui rend les honneurs et l’élève à titre posthume au grade de général d'armée

Les autorités maliennes ont rendu, ce jeudi 30 avril 2026 à Bamako, les honneurs militaires au général Sadio Camara, décédé lors d’une attaque terroriste le 25 avril. La cérémonie officielle s’est tenue sur la place d’armes du Génie militaire, en présence du chef de l’État Assimi Goïta, de membres du gouvernement et de délégations étrangères, notamment les ministres de la Défense du Niger et du Burkina Faso. L’inhumation a ensuite eu lieu à Kati, ville natale du défunt.



Au cours de la cérémonie, le président de la Transition a élevé à titre posthume Sadio Camara au grade de général d’armée. La dépouille, acheminée par ses camarades de la 24e promotion de l’École militaire interarmes de Koulikoro, est arrivée sur les lieux en début de matinée, marquant l’ouverture d’un hommage solennel ponctué de témoignages officiels et familiaux.



Dans son oraison funèbre, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a salué « un homme de mission » aux qualités « irréprochables », affirmant que son engagement continuera d’inspirer la Nation. La famille, par la voix du commissaire Barka Camara, a exprimé sa conviction que « son sacrifice ne sera pas vain ».



L’un des moments les plus marquants a été l’intervention du général Alou Boy Diarra, compagnon de promotion du défunt, qui a livré un témoignage empreint d’émotion. Au nom de l’Alliance des États du Sahel, le ministre burkinabè de la Défense, le général Célestin Simporé, a réaffirmé la détermination régionale à poursuivre la lutte contre le terrorisme.



La cérémonie s’est achevée par un défilé militaire, après la lecture du message présidentiel par le grand chancelier des ordres nationaux, scellant l’hommage officiel rendu à celui qui fut l’une des figures centrales de l’appareil sécuritaire malien.

