Coupe du Sénégal (Demi-finales) : l’USC Gaston Berger crée la sensation en éliminant le Casa Sports

L’Université Sporting Club Gaston Berger (USC), pensionnaire de National 1, a signé un véritable exploit en Coupe du Sénégal. Les universitaires ont créé la sensation ce jeudi 30 avril 2026 en demi-finale en éliminant le Casa Sports, formation de Ligue 1.
Les Sanarois se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) face aux Ziguinchorois, poursuivant ainsi leur parcours remarquable dans la compétition.
L’USC continue d’écrire son histoire et disputera la finale contre le FC Diambars, vainqueur du Pout SC (3-2) dans l’autre demi-finale.
Les Sanarois se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) face aux Ziguinchorois, poursuivant ainsi leur parcours remarquable dans la compétition.
L’USC continue d’écrire son histoire et disputera la finale contre le FC Diambars, vainqueur du Pout SC (3-2) dans l’autre demi-finale.
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