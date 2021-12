TER : les commerçants du marché Thiaroye menacent de saboter l'inauguration

Les commerçants du marché de Thiaroye impactés par le projet TER, très remontés contre l’Etat du Sénégal, ont réclamé leurs indemnités au risque de saboter son inauguration le 27 décembre prochain.



Selon le président des jeunes commerçants impactés par le projet, Ngagne Amar, ils comptent exposer leur colère le jour de l’inauguration du TER. « On ne peut pas entendre que le président doit inaugurer le Train Express Régional le 27 décembre et que les commerçants restent là sans rien faire. Car il n’y a pas mal d’impactés qui courent derrière leurs indemnités. On ne peut pas concevoir qu’on inaugure ce projet. On dira non », a-t-il déploré.



Ainsi, ils ont soutenu qu’ils maintiennent leur menace de saboter l’inauguration si l’Etat ne réagit pas. « On interpelle directement le président de la République pour qu’il ne fasse pas la sourde oreille sur cette situation. Si toutefois d’ici le 27 décembre, on n’a pas obtenu gain de cause ou on ne voit pas le Président pour des négociations avec le collectif, on ira tous à la nouvelle gare avec tous les impactés qui sont au nombre de 2500 personnes », a averti Ngagne Amar sur les ondes d’I-radio.