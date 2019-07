TOUBA - Les nouvelles mesures du Khalife: l'appui de Macky sollicité

Devant le chef de l'Etat Macky Sall et les dignitaires des différentes familles de Touba, le Khalife général des mourides a ordonné à son porte-parole Serigne Basse Abdou Khadr de lire les nouvelle mesures prises pour un respect total des enseignements et recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba dans la cité religieuse.



Le Khalife a notamment demandé au président de la République de l'accompagner dans le suivi et le respect de ses nouvelles mesures par les citoyens de tous bords. Regardez !!!