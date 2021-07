Tabaski 2021: « 760.000 sur les 810.000 moutons attendus sont déjà disponible » (Ministre)

A moins d’une semaine de la célébration de la Tabaski 2021, commémorée mercredi prochain, 760.000 moutons sont déjà disponibles sur les 810.000 têtes attendues soit 50.000 moutons restant. Ces chiffres sont du ministre de l'Elevage et des Productions animales, Saleh Diop, qui assure aux consommateurs qu'il y aura des moutons pour toutes les bourses.



En visite au foirail des petits ruminants de Dalifor (Dakar), le ministre a manifesté toute sa satisfaction. « Nous attendions dans le circuit commercial à peu près 810.000 moutons. Le bilan est extrêmement satisfaisant. Pendant cette fête, il y a, à peu près, 1.300.000 moutons qui sont sacrifiés et sur ce volume l’offre nationale ne représente qu’à peu près 80% », a-t-il déclaré.



Par rapport au foirail de Dalifort, a informé Saleh Diop, « il a reçu à peu près 3000 moutons et nous avons un dépassement d’à peu près 3212 moutons par rapport à la situation de l’année dernière à cette même période ».



Cette année, l'Etat du Sénégal est venu en appui aux éleveurs en leur octroyant un financement de plus de 300 millions F Cfa, a révélé le président du Comité de gestion du foirail de Dalifor, Mamadou Talla.