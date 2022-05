Tabaski 2022 : le Sénégal supprime les taxes sur la vente de bétail pour les éleveurs mauritaniens

Le gouvernement sénégalais a décidé de supprimer les taxes sur la vente de bétail pour les éleveurs mauritaniens, sur une période allant de 60 jours avant la fête et 45 jours après la fête. L’annonce est du ministre de l’élevage et des productions animales, Aly Saleh Diop, qui était en déplacement à Nouakchott.



« Je me trouve en Mauritanie dans le cadre de la préparation de la fête de Tabaski. Au-delà de son caractère spirituel, la Tabaski est un évènement économique et le Sénégal a l’habitude de solliciter son voisin pour lui permettre de couvrir ses besoins en moutons », a déclaré Aly Saleh Diop à l’issue d’une audience jeudi, avec le premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal.



Le ministre de l’Elevage et des Productions Animales renseigne dans les propos rapportés par Dakaractu que « le Président Macky Sall a adressé une lettre circulaire à l’ensemble des ministères impliqués dans la préparation de la Tabaski pour leur dire de suspendre les taxes qui étaient assujetties au commerce de bétail entre nos deux pays sur une période allant de 60 jours avant la fête et 45 jours après la fête, et d’assouplir les conditions du transport du bétail depuis le territoire mauritanien jusqu’à n’importe quel point au Sénégal. »



Rappelant les bons rapports qui lient les deux pays, le ministre Aly Saleh Diop précise que la Mauritanie reste l’un des principaux fournisseurs du Sénégal en moutons. Et l’année dernière, le Sénégal avait exprimé aux autorités mauritaniennes une fourchette de 350.000 moutons pour couvrir les besoins de ses marchés pendant la fête de la Tabaski.