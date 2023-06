Tabaski 2023: Revivez la prière à la grande mosquée de Touba

Ce jeudi 29 juin 2023 est célébrée la fête de la Tabaski au Sénégal en majorité. A la grande mosquée de Touba, les fidèles sont venus en masse pour la prière de l'Aïd El Kebir. Comme à l'accoutumée, c'est au rythme des "xassidas" que les talibés ont été accueillis dans la Grande Mosquée de Cheikhoul Khadim pour la prière des deux rakkas de Tabaski.



8h00 déjà, les Mourides vêtus de leurs plus somptueux boubous tapis de prière à la main, ont commencé à rallier le lieu de prière. Elle a débuté à 10h00 et c'est Imam Serigne Fallou Mbacké qui a dirigé la prière comme d'habitude sous la présence du Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, de son porte parole Cheikh Bass Abdou Khadre Mbcake et des autres marabouts.



Pape Ousmane, résidant à Dakar, est venu passer la fête de Tabaski en famille à Touba comme tous les ans. « Comme toutes les années je passe la fête de Tabaski ici à Touba avec ma famille. Et c'est une satisfaction de prier ici à la grande Mosquée parceque en étant un fervent disciple de Serigne Touba on éprouve toujours de la joie d'effectuer la prière sous le guide de l'imam de et de Serigne Mountakha», explique-t-il.



Après la prière et le serment de l'Imam, le Khalif général a pris la parole pour sensibiliser les habitants de la ville sainte. Serigne Mountakha les appellent à plus de retenu et de respect des valeurs dans la ville sainte. Et ces perspectives que le Khalif a formulé des prières aux fidèles qui ont ensuite quitté la Mosquée pour aller effectuer le sacrifice des moutons chez eux.