Tabaski 2023 : un accident de la circulation fait un mort de plusieurs blessés Pété Dialoubé

Pendant la Tabaski beaucoup de Sénégalais rallient leurs localités d’origine. Des déplacements souvent source d’accidents. C’est le cas sur la route de Pété Dialoubé où un accident a fait un mort et des blessés. La victime est un médecin du nom de Mamadou Ly, âgé d’une quarantaine d’années qui officiait dans la région médicale de Matam. Il a rendu l’âme sur le coup. Deux de ses frères qui étaient à bord du véhicule sont gravement blessés.



Un autre accident de la route qui a fait des blessés, dont un grièvement au village de Thil Peulh situé entre Ngaye Mékhé et Ndande Fall sur la Route nationale 2. Un véhicule 4X4 est sorti de la route et a percuté un arbre.



Selon la gendarmerie retrouvée sur place, il évitait un autre véhicule roulant en sens inverse. L’un des deux blessés gravement touché, a été évacué à l’hôpital. Cet accident n’a pas manqué de susciter la colère des populations.



« Il y a des enfants qui traversent la route pour aller étudier de l’autre côté de la route. Nous avons des animaux ici. Tout ce que nous réclamons, c’est des ralentisseurs », tonne leur porte-parole au micro de la RFM.