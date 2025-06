Tabaski : Emoi à Kolda après le décès brutal d’un homme en pleine prière à la mosquée de Sikilo

Une ambiance de deuil a remplacé l’effervescence habituelle de la fête de Tabaski à Kolda, après le décès soudain de Mamadou Sellou Diallo, un homme âgé de 57 ans, survenu ce samedi matin à la mosquée de Sikilo, lors de la prière de l’Aïd.



Résidant à Saré Dianfo, un village périphérique de la ville, Mamadou Sellou Diallo avait rejoint de nombreux fidèles pour accomplir la grande prière à la mosquée située près de l’école Malang Sané, non loin de la Case des tout-petits. C’est en pleine prière, dans un moment de recueillement, que l’homme s’est brusquement effondré.



Rapidement pris en charge par des fidèles présents sur les lieux, il a reçu les premiers secours en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers. Ces derniers ont procédé à son évacuation vers le centre de santé de Kolda. Malheureusement, les médecins n’ont pu que constater son décès à son arrivée. Le corps sans vie de Mamadou Sellou Diallo a été transféré à la morgue du centre hospitalier régional de Kolda.



L’annonce de sa mort a provoqué une vive consternation au sein de sa famille et dans tout le quartier de Saré Dianfo, où il était connu pour sa piété et son engagement communautaire.