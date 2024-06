Tabaski : Karim Wade adresse ses voeux aux Sénégalais

Karim Wade depuis Qatar a adressé ses voeux les meilleurs au peuple sénégalais en ce jour de célébration de l'Aid el Fitr. Le candidat non retenu pour participer aux dernières élections présidentielles a usé du réseau social X. "En ce jour de Tabaski, je tiens à adresser mes voeux les plus chaleureux vous-mêmes et à vos proches, en harmonie avec l'esprit de sacrifice d'Abraham et de réconciliation qui caractérise cette grande fête de notre foi", a posté le fils d'Abdoulaye Wade sur son compte X.