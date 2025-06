Tabaski à Kolda : L’Imam Ratib prône une éducation renforcée pour la jeunesse

À l’occasion de la prière de l’Aïd el-Kébir, célébrée ce samedi, l’Imam Ratib de Kolda, Thierno Alassane Tall, a lancé un appel fort en faveur du renforcement de l’éducation des jeunes et des enfants. Dans son sermon, il a insisté sur l’importance capitale d’accorder une attention particulière à cette frange de la population, qu’il qualifie d’« espoir du pays ».

Pour le guide religieux, l’avenir du Sénégal passe nécessairement par une jeunesse bien formée, imprégnée de valeurs religieuses, civiques et morales. « Il est urgent que nous réinvestissions dans l’éducation de nos enfants, car c’est en eux que réside la promesse d’un avenir meilleur », a-t-il martelé devant une foule nombreuse et recueillie.

Thierno Alassane Tall a également tiré des enseignements du sacrifice du prophète Abraham, dont la Tabaski commémore le geste de foi. Il a invité les fidèles à méditer sur cette histoire afin de renforcer la cohésion sociale et la stabilité dans nos sociétés. Il a particulièrement exhorté la jeunesse à adopter l’attitude d’Ismaël, symbole d’obéissance, de respect et de foi. « Que nos enfants s’inspirent de la soumission d’Ismaël à son père pour mieux écouter, respecter et honorer leurs parents », a-t-il lancé.

Le religieux n’a pas manqué de formuler des prières pour la réussite des projets du gouvernement en place, espérant qu’ils contribuent au bien-être collectif. Il a également invoqué un hivernage généreux et des récoltes abondantes, dans une région où l’agriculture reste un pilier fondamental de l’économie locale.

Le sermon de l’Imam Ratib a été salué par de nombreux fidèles, qui ont vu dans ses propos un rappel bienvenu aux valeurs de solidarité, de foi et de responsabilité collective. Une parole forte, en ce jour de Tabaski, qui sonne comme un appel à l’action pour l’éducation et l’avenir du Fouladou.