Tabaski : le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha, offre 4 béliers à Diomaye et Sonko

À l’occasion de la fête de Tabaski qui sera célébrée demain, lundi 17 juin, le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a posé un acte fort. Le guide a offert quatre gros béliers au président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et à son Premier ministre, Ousmane Sonko.



Ces moutons ont été convoyés, hier samedi par Birame Diouf, vice-président et coordonnateur de Pastef/ Touba, Mansour Faye président de la commission d’organisation et Abdou Diakhaté Saliou, membre du pool communication.