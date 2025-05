Tabaski : le marché sera approvisionné en « oignon et pomme de terre en qualité et à bon prix » (responsable)

A quelques jours de la Tabaski la question sur la disponibilité et le prix de certaines denrées de première nécessité hante le sommeil des responsables de familles. Aly Ndiaye, président de la filière oignon dans la région de Thiès (ouest), s’est voulu rassurant. Il a indiqué que le marché sera approvisionné correctement en qualité en oignon et en pomme de terre et à bon prix, pour la Tabaski, qui sera célébrée cette année le 7 juin.



« Nous voulons rassurer les populations, en leur disant qu’elles auront la pomme de terre et l’oignon de qualité, à bon prix et en quantité », a-t-il indiqué lors d’un face à face avec la presse, hier, mercredi.



Par ailleurs, il a fait savoir que le prix de la pomme de terre est de 8.000 francs le sac, l’oignon est à 5.500 francs, chez les détaillants ».



Selon Aly Ndiaye, rapporte l’Aps, même les gros producteurs qui ont stocké leurs marchandises dans des chambres froides ne pourront pas vendre en deçà des prix actuels.



Il a saisi l’occasion pour appeler les populations à soutenir les producteurs locaux, afin d’aller vers la souveraineté alimentaire.