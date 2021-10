Taïwan: au moins 46 morts dans l’incendie d'un immeuble résidentiel

Quarante-six personnes sont mortes et 41 autres ont été blessées dans l'incendie d'un immeuble résidentiel ce jeudi 14 octobre, au matin à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, rapportent les autorités.



Le feu s'est déclenché pendant la nuit dans ce bâtiment d'une quarantaine d'années et a été éteint à l'aube. Le maire de la ville, Chen Chi-mai, a déclaré que l'immeuble, qui abritait autrefois des restaurants, des bars à karaoké et un cinéma, était en partie abandonné. Le gouvernement a ouvert une enquête pour déterminer les causes du sinistre.



RFI