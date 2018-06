Talla Sylla demande pardon à Idrissa Seck

La vie et la politique avaient fini de faire d'eux des ennemis jurés. La mort a réussi à les réunir. Le maire de Thiès Talla Sylla qui a croisé le leader de Rewmi Idrissa Seck chez Baba Diao Itoc qui a perdu sa mère ce jeudi 21 juin.

Le milliardaire qui a reçu les condoléances du Pésident Macky Sall, par l'intermédiaire de son ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et de l'opposition, a fait savoir aux deux responsables politiques qu'ils sont tous des Thiessois avant de les appeler à se soutenir mutuellement.



Baba Diao de rappeler que la mère d'Idrissa Seck était l'amie de sa mère qu'elle venait toujours voir à la maison. Avant d'intimer Talla Sylla d'aller saluer son grand frère Idrissa Seck, et lui demander pardon. Selon nos confrères de L'Observateur, Talla Sylla, bon gré, mal gré, s'est dirigé vers son ancien allié, le visage renfrogné, pour s'exécuter.

Le président du Conseil départemental de Thiès s'est levé pour accepter de façon glaciale, la main tendue de Talla Sylla. Pas d'accolades ni de sourires. Leurs gestes étaient commandés par la circonstance.



Les deux hommes ne sont plus en odeur de sainteté. Le maire de Thiès s'est rangé du côté du pouvoir et a même déclaré qu'il allait soutenir Macky Sall à la Présidentielle de 2019. Pas sûr que cette poignée de main parviendra à réconcilier, pour de bon, les deux leaders thiessois.