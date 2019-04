Talla Sylla sur l’écharpe arborée par Idrissa Seck lors du défilé: «Il me donne raison »

Le combat du port d’écharpe entamé par le maire de la cité du rail depuis l’année passée, 2018, fait ses résultats. En effet, Talla Sylla avait refusé, lors de la célébration de la 58e fête de l’indépendance, de se lever pour saluer l’arrivée d’Idrissa Seck qui n’avait pas arboré la fameuse écharpe aux couleurs de la République.



«J’avais l’impression d’être seul dans ce combat. Mais il a mérité d’être mené, car il s’agit d’un combat pour la République. Aujourd’hui, ce débat est clos et je ne me suis pas intéressé au fait que l’écharpe était mal attachée. Le plus important pour moi, est qu’il l’a portée, car il n’y a aucune fête plus importante que le 4 avril, dans la vie de la Nation. Je salue sa prise de conscience consistant à ne pas poser un acte pouvant alimenter la polémique », avance Talla Sylla.



À noter que le maire de Thiès n’a pas assisté au défilé du 4 avril de sa ville. Il a préféré répondre à « l’invitation du président Macky Sall» à venir passer la fête à Dakar.