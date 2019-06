Tamba: arrêté avec 3 kilos de Yamba, le muezzin avoue et prend 3 ans ferme

Arrêté avec 3 kilogrammes (Kg) de chanvre indien (Yamba, en wolof), le muezzin de la mosquée du quartier Gourel Diadié a été jugé hier jeudi 13 juin 2019 par le tribunal Correctionnel de Tamba. Durant les auditions, l’accusé s’est montré coopératif à la manifestation de la vérité. Sans détour, il avoue être l’auteur des faits qui lui sont reprochés, notamment offre et cession de drogue.



« Je vends du yamba depuis bientôt trois (3) mois. C’est un certain Moussa qui m’avait conseillé de verser dans ce trafic de chanvre indien pour me faire une santé financière », avance-t-il.



Répondant aux questions du Parquet, il poursuit : «Je vends le paquet à 1 000 F Cfa. Pourtant, je n’ai jamais fumé de yamba. D’ailleurs, j’avais jeûné le jour de mon arrestation et je gagne, avec ce commerce, un peu plus d’argent ».



Le muezzin trafiquant, Moutar Diallo de souligner : « Je voulais vendre du charbon, mais j’ai réalisé que le commerce de yamba offre plus de bénéfices que celui du charbon ». Toutefois, le mis en cause sollicite la clémence du tribunal. « Je ne vendrais plus de drogue de toute ma vie », lâche-t-il.



Le tribunal, qui n’a pas suivi le réquisitoire du procureur Demba Traoré qui avait demandé la peine de 5 ans ferme, a condamné le sieur Diallo 3 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 100 000 F Cfa.