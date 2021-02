Tamba: vieux de 67 ans condamné après avoir mordu jusqu'à l'os une dame

A la barre du Tribunal d’instance de Tamba, ont comparu ce jeudi 18 février 2021 le vieux Lassana âgé de 67 ans et la dame Tening Keita. Les voisins qui n’ont jamais eu parfaite entente se sont finalement donnés en spectacle le 09 février dernier. La source du conflit, les petits-fils de la dame Tening Keita qui se sont mis à jeter des pierres au domicile du vieux qui se reposait tranquillement.



Emporté par la colère, l’agent des parcs nationaux à la retraite, n’a pas hésité à se rendre à la demeure de Tening. Sous un ton colérique, le vieux attaque la dame par des insultes virulentes. L’acte de Lassana et ses propos injurieux pousse la dame à lui sauter dessus, l’étouffe de toutes ses forces et le malmène.



Se sentant perdant, le vieux Lassana finit par mordre la dame jusqu’à l’os de son index droit. Devant le juge d’instruction du tribunal de Tambacounda, Lassana Diatta reconnait avoir commis les faits. Il écope 3 mois assorti de sursis et une amande de 75 000 frs réclamée par Tening Keita. Il était poursuivi pour coups et blessures volontaires et injures publiques. Renseigne le journal L’Observateur’.