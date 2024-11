Tambacounda: 32 orpailleurs appréhendés par les éléments du Parc national de Niokolokoba

Le lieutenant-colonel Paul Maïssa Diédhiou a annoncé que 32 orpailleurs ont été appréhendés par ses éléments du parc national de Niokolokoba dans la région de Tambacounda au Sénégal original. Selon lui, plusieurs matériels ont été également saisis.



''Ils étaient au nombre de 32 personnes dont 15 Burkinabés et 9 Maliens et aussi des Sénégalais qui étaient au nombre de 8", a déclaré le lieutenant-colonel Paul Maïssa Diedhiou.



Poursuivant ses propos, le colonel Diedhiou précise : "Le matériel saisi, on a eu des groupes électrogènes, au nombre de 7, on a également saisi 14 motos, des marteaux-piqueurs. Ce sont des gens aguerris, vu la lourdeur du matériel utilisé. Dès notre arrivée sur le site, nous avons saisi le procureur de la République pour le tenir informé'', livre nos confrères d'iRadio.