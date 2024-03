Tambacounda : Amadou Ba tire sur l’opposition et parle "d’incompétents, d’inexpériences et d’incapables"

Après le Nord et le Nord-Ouest, le Candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), poursuit sa campagne dans le Sénégal oriental. À Tambacounda dans le fief de Sidiki Kaba, nouveau Premier ministre, Amadou Ba, après être revenu sur le potentiel de la région, s’est attaqué directement à certains candidats de l’opposition.



« Tamba, c'est une région symbole, carrefour, région d’intégration avec 5 pays : la Mauritanie, le Mali, la Gambie, la Guinée-Bissau. Tamba symbolise, l’intégration, Tamba symbolise l'ouverture, Tamba, c’est le Sénégal en miniature », a souligné Amadou Ba.



Qui ajoute : « C’est pourquoi lorsque j’ai entendu certains candidats parler de monnaie locale alors que nous devons aller à l’intégration, j'ai eu peur. Heureusement, ils ont changé, ils ont abandonné cette piste. C’est dû à l’inexpérience à l’incompétence qu’ils associent le manque de sérieux », a lancé le candidat de Macky Sall.



Pour l’ancien Premier ministre, on ne blague pas avec une nation. « On ne peut pas se lever par hasard dire voilà ce que je vais faire si jamais je suis élu, commencer à faire la campagne électorale et ensuite changer de programme. Cela indique tout simplement qu’on ne sait pas où l’on va, qu’on est incapable », a -t-il indiqué soutenant que « leur objectif, c’est en réalité de désintégrer le Sénégal ».



Selon Amadou Ba, « ils commencent à devenir un danger pour le pays et c'est aux Populations de régler ça le dimanche 24 en votant pour la sérénité, en votant pour l’expérience, en votant pour la poursuite du plan Sénégal émergent. Une vision généreuse du Président Macky Sall », a-t-il déclaré.



Après s’être attaqué au programme de la coalition Diomaye Président, le candidat de BBY, a lancé des piques à Khalifa Sall concernant son projet de réalisation de 2000 km de voies ferroviaires annoncé lors de sa caravane à Thiès.

« J'ai entendu parler du chemin de fer, ceux-là, je crois que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas voyagé par ce que le train de marchandises siffle déjà ici à Tambacounda. Le train des voyageurs va bientôt arriver. Le matériel nécessaire pour la rénovation du chemin de fer est fin prêt et c’est même déjà signé. J’ai entendu parler de port sec, mais Sidiki, il faut leur dire que le port sec est déjà prêt, le financement est acquis et que les travaux vont démarrer bientôt », a-t-il- lancé.



À en croire le candidat de la mouvance présidentielle, « pour eux, la campagne électorale, c’est de dire ce que tu veux. La nation, c’est quelque chose de sérieux. Il faut arrêter de leurrer les gens surtout quand on a un objectif de destruction. J'ai entendu dire 5 millions pour l’emploi des jeunes, c'est faux, chaque pays à une façon de fonctionner, il faut faire des promesses réalisables ».



Il a par ailleurs magnifié la mobilisation de la jeunesse de Tambacounda pour son engagement et sa détermination.



Amadou Ba est aussi revenu sur son programme d'un million d'emplois dédié à la jeunesse. Pour la banque de développement dédié à faire des prêts conséquents aux femmes, des financements de plusieurs millions pour permettre aux femmes d'être de véritables acteurs de développement, Amadou Ba a fait savoir que les dossiers sont prêts et le projet va démarrer en avril. Il a également parlé de la retraite généralisée pour les plus de 65 ans non fonctionnaires.