Tambacounda : Démantèlement d’une culture de chanvre indien dissimulée dans un champ de maïs, un individu arrêté
La Brigade Régionale des Stupéfiants de Tambacounda, relevant de l’OCRTIS (Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants), a mené une opération réussie ce 1er octobre 2025, a annoncé la Police nationale.
 
Selon la même source, les éléments de la brigade ont procédé à l'interpellation d'un individu pour culture illicite de chanvre indien (cannabis) dans son domicile, situé au quartier Plateau de Tambacounda.
 
La perquisition a permis de découvrir trois plants de chanvre indien qui étaient dissimulés au milieu d'une plantation de maïs.
 
Le mis en cause a été placé en garde à vue, indique la Police nationale, qui précise que l’enquête est en cours.
 
Moussa Ndongo

Jeudi 2 Octobre 2025 - 18:00


