Tambacounda : Sidi Kaba appelle l’Etat à prendre des «mesures exceptionnelles d’urgence» après l’incendie du marché central

Le marché central de Tambacounda (est) à subir, dans la soirée de samedi 13 juin, un deuxième incendie en l'espace de cinq jours, après celui survenu le lundi 8 juin 2026. Face à cette nouvelle tragédie qui «frappe de plein fouet une économie locale déjà très affaiblie», l’ancien Premier ministre du Sénégal, Sidi Kaba, a appelé le gouvernement à prendre «des mesures exceptionnelles d’urgence» pour les populations.



«Les autorités étatiques sont interpellées directement pour qu'elles agissent vite. La détresse les commerçants, qui ont tout perdu, exige des mesures exceptionnelles d’urgence. J’exprime ma totale solidarité avec les sinistrés et demande le déploiement immédiat de secours et d'aides pour sauver le poumon économique de la région», a écrit Me Sidi Kaba.