Tambacounda : le Gouverneur appelle les religieux à porter la voix contre l'émigration irrégulière et la recrudescence des accidents

Le gouverneur de la région de Tambacounda, Guedj Diouf, a invité, dimanche, les guides religieux à sensibiliser la population sur la recrudescence des accidents de la route et les dangers de l’émigration irrégulière.



Nous vous sollicitons pour une sensibilisation à l’endroit de vos talibés mais également à l’endroit de tous les usagers de la route pour que chacun comprenne qu’on ne peut jouer avec la vie humaine sur nos routes », a-t-il appelé devant le chérif de Koussanar.



Le gouverneur de la région de Tambacounda Guedj Diouf a lancé lors des cérémonies officielles des Gamou de Tambacounda, Koussanar et Makacolibantang.



Selon lui, les pouvoirs publics et les guides religieux doivent travailler en harmonie pour lutter contre la recrudescence des accidents de la route et migration irrégulière.



Guedj Diouf s'est aussi félicité le rôle important des guides religieux dans « le maintien de la paix », « le vivre ensemble et la cohésion sociale dans la région de Tambacounda ».



À Makacolibantang où il a présidé également la cérémonie officielle de la 73ème édition du Gamou, l’autorité administrative a invité le Khalife s’impliquer dans la sensibilisation des chauffeurs et l’ensemble des usagers de la route sur les bons comportements à adopter afin conjurer la récurrence des accidents.



Guedj Diouf a sollicité également des prières auprès du Khalife de Makacolibantang pour le bon déroulement des élections législatives prévues le 17 novembre 2024.



Présidant également au nom l’Etat la cérémonie officielle du Gamou de Tambacounda, le gouverneur a sollicité également l’imam Ratib Thierno Souleymane Agne pour sensibiliser les jeunes sur les dangers liés à l’émigration irrégulière.



« Nous vous invitons à travers vos sermons à faire comprendre aux jeunes qu’on peut bien travailler au Sénégal et réussir au Sénégal. Les jeunes sont l’avenir de ce pays, ils doivent rester ici et bâtir cette nation », a-t-il réitéré dans les colonnes de l'Agence de Presse Sénégalaise.



Les guides religieux de Tambacounda, de Koussanar et de Makacolibantang ont magnifié le soutien de l’Etat dans l’organisation de leurs Gamou.