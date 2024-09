Tambacounda : le gouverneur annonce des mesures pour éradiquer les dépôts d’ordures sauvages

Le gouverneur de la région de Tambacounda (est) Guédj Diouf, a annoncé, samedi, des mesures pour éradiquer les dépôts d’ordures sauvages constatés au niveau de certains quartiers de la principale ville orientale du pays.



« La première mesure que nous allons prendre, c’est pour éradiquer les dépôts d’ordures sauvages. On n’y est déjà, les engins sont déjà sur le terrain », a-t-il déclaré à l’APS en marge de la quatrième édition de la Journée nationale « Sétal- Sunu Réew ».



« Nous allons procéder également à la sensibilisation des populations. Nous allons discuter avec elles et les inviter à ne pas créer des dépôts d’ordures sauvages dans la ville », a insisté Guédj Diouf.



Le chef de l’exécutif régional compte aussi impliquer toutes les forces vives de la région de Tambacounda pour « mettre un terme à ce phénomène ».



« L’autre mesure que nous allons prendre, c’est l’implication des acteurs locaux, notamment les délégués de quartiers, des structures de jeunesse qui sont au niveau des quartiers et de certains responsables politiques pour parler aux populations, car ces derniers sont plus proches que nous des populations », a dit le gouverneur de Tambacounda.



M. Diouf a annoncé la mise en place d’un système de surveillance par le service d’hygiène et la SONAGED (Société nationale de gestion intégré des déchets) « qui vont parcourir les quartiers pour parler aux populations ».



Pour cette quatrième édition de la journée Sétal Sunu Réew, l’accent a été mis à Tambacounda sur le désherbage des écoles en préparation de la rentrée scolaire prévue le 7 octobre.