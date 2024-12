Tambacounda : plus de 100 personnes dépistées au diabète ce lundi

L’Association Taxawu Sunu Gokh a organisé ce lundi une journée de dépistage gratuit en partenariat avec l’antenne départementale des diabétiques au profit des populations de Tambacounda.

Selon Doudou Diop président de Taxawu Sunu Gokh, « c’est une pathologie qui fait beaucoup de dégâts, les gens l’ont souvent sans s’en rendre compte ». Revenant sur l’association en question, il a fait savoir qu’elle « est née d’une manière spontanée et c’était à la suite de la déclaration du chef de l’Etat du 4 juin 2021, le jour qu’il a appelé au nettoyage national que les habitants de ce quartier se sont levés pour faire des actions citoyennes et du coup, on a pensé à mettre sur pied un mouvement citoyen dénommé Taxawu Sunu Gokh. »



Le docteur Dossolo Sanogo, adjoint chef du district de Tambacounda, a confié au micro d’Iradio, qu’au total, 102 personnes se sont dépistées. « Je salue l’initiative de Taxawu Sunu Gokh, depuis ce matin nous avons eu 147 qui se sont inscrits, actuellement ont a eu plus de 102 patients et sur ces 102 on a eu beaucoup de diabétiques, pour certains, c’est aujourd’hui, qu’ils ont su qu’ils sont diabétiques. On a aussi des patients hypertendus, qui sont bien suivis aussi au niveau des différents districts de Tambacounda », a indiqué le docteur appelant les populations à aller se faire consulter, car, « le diabète est une maladie chronique, donc le connaitre est un plus pour le patient parce que cela permet d’éviter des complications ».



L’antenne diabétique de Tambacounda qui compte plus de 400 membres a aussi pris part à cette journée. Pour son président, El Hadji Ibrahima Camara : « très bonne impression parce que depuis ce matin on sent que la journée a bien marché et en plus de ça beaucoup de cas de diabètes ont été détectés et également des cas d’hypertension artérielle surtout chez les personnes âgées ».