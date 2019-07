Tanger Med devient le premier port à conteneurs de Méditerranée

« Radio Tanger Med, la première radio du premier port dans le bassin méditerranéen ! » La radio FM du port Tanger Med affiche les ambitions maritimes du Maroc. Avec Tanger Med 2, un troisième terminal vient d’être inauguré, un quatrième est en chantier.



Pour Mehdi Tasi, directeur général du port, Tanger Med entre dans la cour des grands. « Tanger Med 2 nous permet de tripler nos capacités, autrement dit de passer d’une capacité de 3 millions de conteneurs annuels à une capacité de 9 millions de conteneurs. Ce qui fait de nous la première plateforme portuaire sur toute la Méditerranée. Mais nous avons également l’objectif d’intégrer le top 20 mondial des ports à conteneurs. Je rappelle qu’il y en a 500 aujourd’hui », ajoute-t-il.



Tanger Med, un port de transbordement



Tanger, déjà premier port d’Afrique devant Port-Saïd et Durban, va donc doubler Algésiras, en Espagne, de l’autre côté du détroit de Gibraltar.



L’emplacement n’imposait pas de détour aux porte-conteneurs. Tanger Med s’est donc imposé comme port de transbordement : 95 % des conteneurs repartent du Maroc sur d’autres bateaux. « Toute la marchandise qui arrive dans les conteneurs est redirigée vers d’autres destinations »,explique Najib Chikri qui dirige les opérations pour le consortium Eurogate.« Il y a une forte croissance du trafic qui vient de l’Afrique (40 % du trafic à Tanger Med), de l’Afrique de l’Ouest surtout et qui part vers la Chine ou vers l’Europe. On sert les ports de Rotterdam par exemple en Hollande, des ports en Espagne comme Barcelone... »



Terminal automatisé



Autant Tanger Med 1 est animé et bruyant, surtout lorsqu’arrivent par train les voitures neuves du constructeur français Renault ou les ferries de passagers, qui traversent le détroit... Autant le nouveau terminal à Tanger Med 2 est calme. Plus de camions ni de conducteurs dans les grues. L’opérateur danois APM-Maersk a investi près d’un milliard d’euros pour tout automatiser, sous la supervision d’Alex Jansen.



« On contrôle les grues à distance. Les employés ne sont plus assis dans les grues, ce qui est pénible, mais ici, dans un bureau. Au final, les salariés ont besoin de moins de repos, et je pense qu’à l’arrivée on gagne aussi en productivité », affirme Alex Jansen.