Côte d'Ivoire: le PDCI-RDA dénonce l’arrestation de six militants

En Côte d’Ivoire, le PDCI-RDA continue de dénoncer une vague d’interpellations visant ses jeunes cadres. Selon le parti dirigé par Tidjane Thiam, six responsables de sa jeunesse ont été arrêtés depuis le mois dernier. Le parti a organisé ce 24 juillet une conférence de presse à son siège pour protester contre les conditions de ces arrestations.



En Côte d'Ivoire, le secrétaire exécutif du PDCI chargé de la veille juridique, Me Blessy Jean Chrysostome, parle de « rapt » en évoquant l'arrestation de plusieurs militants du parti. Il s’appuie sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit, selon lui, Jean-Paul Djabia, un responsable de la jeunesse du parti, approché par deux hommes en civil, avant d’être embarqué de force dans un véhicule noir. Parmi les six jeunes interpellés, un seul l’aurait été dans le cadre d’une procédure régulière, affirme l’avocat. Pour les autres, les circonstances sont jugées floues, voire inquiétantes, comme l'explique Me Blessy Jean Chrysostome.



« On ne peut pas aller en civil, faire un rapt sur quelqu’un et puis l’envoyer à la gendarmerie. Une telle interprétation rend complètement nulle toute procédure correctionnelle ou pénale à l’encontre des personnes qui sont interpellées d’une façon aussi cavalière. Le PDCI s’insurge fortement contre ces pratiques qui altèrent l’État de droit ».



Trois des jeunes arrêtés sont inculpés pour troubles à l’ordre public et incitation à y participer, selon le parti. Interrogé sur cette affaire, le porte-parole principal du parti au pouvoir, Kobenan Kouassi Adjoumani a indiqué que : « Le RHDP ne se préoccupe pas des affaires juridiques ». Contacté par RFI, le parquet d’Abidjan n’a pas donné suite à nos sollicitations.